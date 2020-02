Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Pkw, bzw. versuchter Diebstahl Pkw

In der Nacht zu Sonntag, d. 16.02.2020, war ein Pkw Volvo in der Zeit von 01:30 Uhr bis 13:00 Uhr in Clausthal, auf einem Parkplatz in der Graupenstraße abgestellt. Der Besitzer des Pkw stellte dann am Sonntagmittag fest, dass die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Außerdem war die Zentralverriegelung des Pkw aufgehoben und die Motorhaube geöffnet worden. Einbruch

Am Montag, d. 17.02.2020, 06.00 Uhr, bemerkte ein Mitarbeiter einer Firma in Hahnenklee, Bockswieser Straße, dass ein Fenster über das Wochenende am Firmengebäude aufgehebelt wurde. Aus dem Objekt wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein Laptop entwendet.

Strafverfahren wurden in beiden Fällen eingeleitet. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz, Tel.: 05323 /94110-0 /Krz.

