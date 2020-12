Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfall in Renningen-Malmsheim

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 20:00 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Pkw Skoda mit Anhänger die Merklinger Straße in Malmsheim in Richtung Merklingen. Unmittelbar nach einer Verkehrsinsel am Ortsausgang verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrzeuggespann. Er kam zunächst auf die Gegenfahrspur und versuchte dort, den Anhänger durch Gegenlenken am Ausbrechen zu hindern, was jedoch misslang. Im Anschluss kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum wobei die Anhängerkupplung brach und sich der Anhänger vom Pkw löste. Der Schaden am Baum beläuft sich auf etwa 1.000 Euro, am Fahrzeuggespann wird er Schaden auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Beim Unfallverursacher wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt.

