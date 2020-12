Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Vaihingen/Enz-Enzweihingen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag 10:00 Uhr bis 15:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen weißen Pkw Audi A5 und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden gekümmert zu haben. Der beschädigte Audi war in Vaihingen/Enz-Enzweihingen, Alter Ziegeleiweg auf Höhe der Hausnummer 10 geparkt. Der Audi wurde am hinteren linken Radlauf beschädigt. Die Spuren an der Beschädigungsstelle deuten darauf hin, dass an dem Verursacherfahrzeug eine leuchtend grüne Farbe angebracht war.

Der Schaden am Audi wird auf ca. 4.500 Euro geschätzt. Bislang gibt es keine Hinweise zum Unfallverursacher. Aufgrund der Beschädigungen könnte es sich um ein größeres Fahrzeug, möglicherweise Transporter oder Anhänger handeln.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen/Enz, Telefon: 07042/9410, in Verbindung zu setzen.

