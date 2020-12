Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: Zeugen nach Diebstahl gesucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Nach einem Diebstahl, der zwischen Montag 16:00 Uhr und Freitag 07:00 Uhr in der Hermann-Löns-Straße in Ludwigsburg-Oßweil begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. An einem am Fahrbahnrand geparkten Opel schnitten bislang unbekannte Täter den Katalysator heraus und ließen ihn mitgehen. Das Diebesgut hat einen Wert im niedrigen dreistelligen Bereich. Auf welche Summe sich der angerichtete Sachschaden beläuft, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt, Tel. 07141 29920-0, in Verbindung zu setzen.

