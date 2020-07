Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Sundheim - Exhibitionist aufgetreten, Zeugen gesucht

Kehl, Sundheim (ots)

Eine ungewollt intime Begegnung zweier Frauen und eines unbekannten Mannes führte am Mittwochmittag zu Ermittlungen der Kriminalpolizei. Der als etwa 50 Jahre alt beschriebene Mann normaler Größe begegnete den Frauen gegen 13:30 Uhr an einem Grillplatz nahe des `Oberländerdenkmals`. Er präsentierte sich ohne Unterwäsche und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Der Unbekannte soll eine schlanke Statur haben und auffallend braun gebrannt sein. Außerdem habe er weiß-grau-meliertes, halblanges Haar und soll Sommerbekleidung sowie eine Sonnenbrille getragen haben. Das Fahrrad des Verdächtigen war offenbar in der Nähe abgestellt. Aufgrund des zur Tatzeit herrschenden Personenandrangs erhoffen sich die Ermittler der Kripo Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 entgegengenommen.

