Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit Flucht

Nieheim (ots)

Am Freitag, dem 16.10.20 gegen 18.55 h kam es in Nieheim in Höhe des Gewerbegebietes Alersfelde zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Nach Ermittlungen der Polizei befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Bredenborner Straße aus Richtung Nieheim kommend und beabsichtigte nach rechts in die Straße Alersfelde einzubiegen. Dabei überfuhr er die dortige Verkehrsinsel und zerstörte ein auf der auf der Verkehrsinsel befindliches Verkehrszeichen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Wer kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise an die Polizei Höxter unter 05271/9620. /Wo.

