Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall mit verletztem Radfahrer unter Alkoholeinfluss

Bad Driburg (ots)

Am Samstag dem 17.10.2020 kam es gegen 17.45 h zu einem Verkehrsunfall auf der Pyrmonter Straße mit einem verletzten Radfahrer. Der 28jährige befuhr mit seinem Fahrrad die Lange Straße auf abschüssiger Strecke in Richtung Pyrmonter Straße. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit schaffte er es nicht die Kurve zur Pyrmonter Straße zu durchfahren und prallte gegen die Hauswand der dortigen Pizzeria. Er wurde schwerverletzt in das Krankenhaus Bad Driburg eingeliefert, wo er stationär verblieb. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein Alkotest verlief positiv, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich. Eine Unfallanzeige wird gefertigt. / Wo.

