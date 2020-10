Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nachtrag zur Pressemeldung vom 15.10.2020 - Brand eines Fachwerkhauses in Warburg

Warburg (ots)

Die Brandermittler der Kriminalpolizei aus Höxter kamen am 15. Oktober 2020 nach Begehung der Brandstätte an der Bernhardistraße in Warburg zu dem Ergebnis, dass der Brand in einem Kellerraum ausgebrochen ist. Brandursächlich könnte ein technischer Defekt sein. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung konnten die Brandermittler nicht feststellen. Die Wohnungen des Fachwerkhauses sind derzeit nicht bewohnbar. Der Gesamtschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt.

