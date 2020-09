Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200922.1 Heiligenstedten: Einbruch in eine Apotheke

Heiligenstedten (ots)

Am letzten Wochenende ist es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Apotheke in Heiligenstedten gekommen.

Zwischen dem 19. Und dem 21. September haben sich unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters unbefugt Zutritt zu der Apotheke in der Brückenstraße verschafft. Aus dem Objekt sind anschließend ein Tresor samt Inhalt und zudem diverse Arzneimittel entwendet worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bei der Kriminalpolizei Itzehoe unter 04821 / 602-0.

Jochen Zimmermann

