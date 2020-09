Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche und Pkw Aufbrüche angezeigt.

Iserlohn/Letmathe (ots)

Einbrecher in Haus Am heutigen Morgen, gegen 01:20 Uhr, wurde festgestellt, das unbekannte Täter in ein Haus an der Untergrüner Straße eingebrochen waren. Der/die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse. Über Art und Umfang der Beute können och keine Angaben gemacht werden.

Einbrecher in Firma Stenglingser Weg Am gestrigen Abend, gegen 23 Uhr, wurde festgestellt, dass unbekannte Täter die Scheibe einer Firma eingeschlagen und das dortige Büro der Kfz-Werkstatt betreten hatten. Die Einbrecher durchsuchten das Büro und stahlen eine geringe Menge Bargeld und eine Schachtel Schmerzmittel. Die Einbrecher hinterließen Sachschaden.

Scheibe eingeschlagen Am gestrigen Abend, in der Zeit von 20:45 Uhr - 21:05 Uhr, wurde die Scheibe des orangenen Hyundai an der Kolpingstraße eingeschlagen und die Diebe ließen zwei im Fahrzeug liegende Taschen mitgehen. Es entstand Sachschaden.

Hier der erneute Appell der Polizei: Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen. Bieten Sie potentiellen Auto Aufbrechern keine optischen Anreize! Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Letmathe/Iserlohn erbeten.

