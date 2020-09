Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: In vier Sekunden war die Geldbörse weg

Hemer (ots)

Die Polizei sucht nach zwei Frauen, die eine 75-jährige Frau in Hemer beim Einkaufen bestohlen haben. Sie handelten blitzschnell.

Während sich die Seniorin im Drogeriemarkt an der Elsa-Brandström-Straße Make-Up anschaute, verdeckte die eine Frau die Handtasche der Geschädigten mit Textilartikeln. Unter diesem Sichtschutz öffnete sie die Tasche, zog die Geldbörse heraus. Ihre mutmaßliche Komplizin sicherte die Umgebung. Vier Sekunden später entfernten sich die Unbekannten. An der Kasse stand die 75-Jährige dann plötzlich ohne Geld, Papiere und EC-Karte da. Das Opfer machte sich sofort auf den Weg zur Sparkasse, um ihre Karte zu sperren zu lassen. Doch auch dort waren die Täterinnen schneller: Vier Minuten nach dem Diebstahl holten sie eine vierstellige Summe, eine Minute später noch einmal eine dreistellige Summe aus dem Geldautomaten am Nöllenhof. Das Ganze passierte bereits am 2. Oktober 2019. Nachdem nun alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, die Täterinnen zu finden, hat das Amtsgericht eine Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos aus diesen Aufnahmen angeordnet.

Nachdem nun alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, die Täterinnen zu finden, hat das Amtsgericht eine Öffentlichkeitsfahndung abgeordnet. Die unverpixelten Fotos sind auf dem Fahndungsportal der NRW-Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hemer-taschendiebstahl-computerbetrug . Hinweise bitte an jede Polizei-Dienststelle.

Die Polizei warnt immer wieder: Wertsachen müssen möglichst eng am Körper aufbewahrt werden - zum Beispiel in Innentaschen. PIN-Nummern gehören nicht ins Portemonnaie!

