Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer sah Geldbörsendiebe?

Altena (ots)

Seniorin Geldbörse geklaut Unbekannte Taschendiebe waren am gestrigen Nachmittag, in der Zeit von 16:30 Uhr - 17 Uhr, im Bereich der Innenstadt unterwegs. Einer 80 -jährigen Seniorin wurde vermutlich im Bereich der Freiheitstraße die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet. Hinweise zu den Taschendieben nimmt die Polizei in Altena entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell