Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer sah Einbrecher?

Plettenberg (ots)

Einbrecher in Lagerhalle In der Nacht vom Montag zum Dienstag brachen unbekannte Einbrecher in eine Lagerhalle an der Hallenstraße ein. Die Täter entwendeten einen Rollwagen und eine Glasscheibe. Beim Verlassen der Halle beschädigten sie zudem einen vor der Halle geparkten Sprinter. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen.

