Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall mit Sachschaden in Marbach

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 14.06 Uhr ereignete Am Pfädle ein Verkehrsunfall, bei welchem eine 67-jährige Führerin eines Pkw Ford an einer Einmündung die Vorfahrt eines herannahenden 58-jährigen Führers eines Pkw Mercedes Benz missachtete. Beide Beteiligte blieben beim Zusammenstoß unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

