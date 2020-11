POL-KR: Bockum: Mann wird von Straßenbahn verletzt - und flüchtet

Polizeipräsidium Krefeld

Am Donnerstagmorgen (19. November 2020) ist ein Mann an der Haltestelle Grotenburg/Zoo auf der Uerdinger Straße unter eine Straßenbahn geraten. Er hat sich unerkannt entfernt. Der Hintergrund des Vorfalls ist noch völlig unklar. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zeugen sagten aus, der Mann habe sich um 6:30 Uhr absichtlich vor die Bahn geworfen. Er soll dabei unter die Straßenbahn geraten sein und sich möglicherweise dabei verletzt haben. Fest steht, dass er sich nach dem Zusammenprall vom Unfallort entfernt hat, sodass die Polizei bislang nicht klären konnte, um wen es sich handelt und was genau vorgefallen ist. Auch eine Suche der Feuerwehr mit einer Wärmebilddrohne im Nahbereich verlief erfolglos.

Deshalb sucht die Polizei nach dem Mann. Er war 1,80 bis 1,90 Meter groß, dunkelhäutig und trug eine neongelbe Jacke oder Weste. Wahrscheinlich ist er am rechten Bein verletzt und humpelt. Von der Haltestelle aus hat er sich in den angrenzenden Schönhausenpark entfernt.

Die Uerdinger Straße war zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (566)

