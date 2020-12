Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbrüche in Renningen und Renningen-Malmsheim

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Einbruch in Renningen

Am Samstag zwischen 07:30 Uhr und 17:30 Uhr wurde in einem Wohnheim in Renningen Bargeld entwendet. Vermutlich stieg der Täter über ein offenstehendes Fenster in die Räumlichkeiten ein und öffnete auf bislang unbekannte Weise, eventuell mit einem falschen Schlüssel, einen Tresor im Büroraum. Mit der Beute, ein vierstelliger Betrag, flüchtete er unerkannt.

Einbruch in Renningen-Malmsheim

Am Samstag zwischen 14:30 Uhr und 18:00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über eine Terrassentür Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung im Malmsheimer Norden. Nachdem er die komplette Wohnung durchwühlt hatte, entwendete er Schmuck und Bargeld in einem Gesamtwert im unteren, vierstelligen Bereich und verließ die Örtlichkeit durch eine weitere Terrassentür.

