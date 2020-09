Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upgant-Schott - Autotür zerkratzt // Norden - Pedelec-Fahrer verletzt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Upgant-Schott - Autotür zerkratzt

In Upgant-Schott haben Unbekannte einen VW Transporter zerkratzt. Der Wagen stand zur Tatzeit am Sportplatz in der Ringstraße. Beschädigt wurde der Lack des Transporters zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Montag, 10 Uhr, im Bereich der Schiebetür. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04934 910590.

Verkehrsgeschehen

Norden - Pedelec-Fahrer verletzt

Auf der Wurzeldeicher Straße in Norden kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall. Ein 89 Jahre alter Pedelec-Fahrer wollte um kurz nach 16 Uhr die Landesstraße überqueren und übersah dabei eine Autofahrerin. Die 62 Jahre alte Ford-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfassten den 89-Jährigen. Er stürzte und wurde nach ersten Erkenntnissen leicht am Kopf verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell