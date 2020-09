Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Radfahrer leicht verletzt // Aurich - Beim Abbiegen zusammengestoßen

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrer leicht verletzt

Ein Autofahrer stieß am Dienstag in der Auricher Innenstadt mit einem Radfahrer zusammen. Gegen 16.35 Uhr war der 19 Jahre alte Fahrer eines Opel Corsa auf der Straße Am Ellernfeld unterwegs und wollte nach rechts in die Julianenburger Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen von rechts kommenden 20-jährigen Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt.

Aurich - Beim Abbiegen zusammengestoßen

Auf der Bundesstraße 72 in Aurich sind am Dienstag zwei Autofahrer zusammengestoßen. Ein 18 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 14.30 Uhr auf der Emder Straße in Richtung Walle unterwegs und wollte an der Einfahrt Wilhelminenholz nach rechts abbiegen. Während des Abbiegens stieß er mit einem 24 Jahre alten Audi-Fahrer an der Einmündung zusammen. Der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell