Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mutmaßlicher Einbrecher mit Hilfe von Diensthund festgenommen

Recklinghausen (ots)

Ein 39-jähriger Dorstener wurde am Freitag in den Morgenstunden an der Ellerbruchstraße festgenommen. Zeugen verfolgten den Mann gegen 05.00 h nach einem Wohnungseinbruch. Noch bevor die Polizei eintraf, flüchtete er in ein Waldgebiet. Die Beamten umstellten das Waldstück und holten einen Hundeführer mit einem Polizeihund zur Unterstützung. Mit Hilfe des Hundes konnte der Tatverdächtige festgenommen werden. Im Nahbereich wurden Beweismittel aufgefunden. Wie sich herausstellte, war an der Glück-Auf-Straße in einem Mehrfamilienhaus in eine Wohnung eingebrochen worden. Die Ermittlungen gegen den Dorstener dauern an.

