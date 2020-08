Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fußgängerin angefahren

Recklinghausen (ots)

Eine 59-jährige Fußgängerin aus Dorsten wurde am Donnerstag, gegen 15:50 Uhr, an der Borkener Straße von einem 53-Jährigen Mann aus Dorsten angefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Autofahrer in eine Parkbucht einparken. Dabei sei er - nach Angaben der 59-Jährigen - über deren Fuß gefahren. Die Frau wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell