PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 14.05.2020

Hofheim (ots)

1. Einbrecher unterwegs, Hattersheim am Main, Kleiststraße, Lessingring, festgestellt am Donnerstag, 14.05.2020, 03:30 Uhr

(jn)In Hattersheim sind in der zurückliegenden Nacht Einbrecher unterwegs gewesen und in mehrere Wohnhäuser eingebrochen. Gegen 03:30 Uhr hatte der Bewohner eines in der Kleiststraße gelegenen Einfamilienhauses Geräusche wahrgenommen und im Anschluss festgestellt, dass unbekannte Täter die Kellertür aufgebrochen und mehrere Räume durchsucht hatten. Neben einem Mobiltelefon war auch das Portemonnaie des Geschädigten verschwunden. Die verständigte Polizei stellte im Rahmen der Tatortaufnahme fest, dass die Kriminellen auch in ein benachbartes Haus eingebrochen waren. Hier wurden zwei Mobiltelefone, zwei Laptops und weitere Wertgegenstände entwendet. Der Gesamtschaden der zwei Taten dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Am Donnerstagvormittag meldeten sich weitere Geschädigte und erstatteten Anzeige. Demnach hatten die bislang unbekannten Täter noch versucht, in zwei weitere Häuser in der Kleiststraße einzubrechen. In beiden Fällen scheiterten die Unbekannten und hinterließen jeweils Sachschäden an Zugangstüren an den Gebäuderückseiten. Aus Sicht der Einbrecher erfolgreicher waren diese in einem Einfamilienhaus im Lessingring. Zwischen Mitternacht und morgens, 08:00 Uhr, war hier die Kellertür im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses aufgehebelt worden. Anschließend hatten die Täter den Wohnbereich betreten und Bargeld gestohlen.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Handgreifliche Auseinandersetzung nach Unstimmigkeiten in den sozialen Medien, Bad Soden am Taunus, Am Bahnhof, Mittwoch, 13.05.2020, 18:00 Uhr

(jn)Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Mädchen kam es am Mittwochabend am Bad Sodener Bahnhof. Gegen 18:00 Uhr hatten sich die zwei Parteien, die jeweils aus etwa einer Handvoll Mädchen im Alter von 13 bis 18 Jahren aus dem Main-Taunus und dem Hochtaunuskreis bestanden, "Am Bahnhof" verabredet, um vorausgegangene Unstimmigkeiten in den sozialen Medien zu klären. Schnell sei die Situation eskaliert und körperlich geworden, wobei mehrere Beteiligte leicht verletzt und medizinisch behandelt werden mussten. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigungen eingeleitet. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an.

Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 bei der Polizei in Eschborn zu melden.

3. Verstoß gegen Tierschutzgesetz, Kelkheim (Taunus), Fischbach, Rathausplatz, Nacht zum Mittwoch, 13.05.2020

(jn)Auf dem Gelände der Gesamtschule Fischbach ist es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz gekommen. Die Täter hielten sich auf dem Schulanwesen am Rathausplatz auf und verteilten Köperteile eines Hahnes auf dem Schulgelände. Am nächsten Morgen machten Mitarbeiter der Schule entsprechende Feststellungen und informierte die Polizei. Diese leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und wegen Hausfriedensbruch ein. Woher das getötete Tier stammt, steht derzeit noch nicht fest und ist ebenso wie die Hintergründe der Tat Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diese werden von der Kriminalpolizei in Hofheim geführt.

Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Passanten mit Messer von Parkbank vertrieben, Hofheim, Schloßstraße, Mittwoch, 13.05.2020, gegen 22:15 Uhr

(däu)Am späten Mittwochabend riefen Passanten die Polizei, nachdem ein Mann sie unter Vorhalt eines Messer von einer Parkbank vertrieben hatte. Bei besagter Sitzgelegenheit in der Schloßstraße in Hofheim konnten die Beamten den alkoholisierten Mann noch antreffen. Sie durchsuchten den 47-jährigen Hofheimer und fanden neben dem gesuchten Messer auch eine Machete, einen Schlagring sowie einen Teleskopschlagstock. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Alle Waffen wurden sichergestellt. Den Mann erwartet eine Strafanzeige.

5. Rollerfahrer rennt nach Unfall mit Radler davon, Hofheim am Taunus, Richard-Zorn-Weg, Donnerstag, 14.05.2020, 09:30 Uhr

(jn)Ein Rollerfahrer sowie sein Mitfahrer sind am Donnerstagvormittag nach der Kollision mit einem Radfahrer davongelaufen. Wie sich später herausstellen sollte, war das Zweirad gestohlen. Um 09:30 Uhr befuhr der ca. 16-jährige Junge von der Elisabethenstraße kommend den Richard-Zorn-Weg in Richtung Rudolph-Mohr-Straße in Hofheim, wobei es zu einem Zusammenstoß mit einem 83-jährigen Fahrradfahrer aus Hofheim kam. Infolge dieser Berührung stürzte der Radler, woraufhin das Duo von dem Moped abstieg und zunächst half. Als den beiden klar wurde, dass die Polizei auf dem Weg ist, ließen sie Helme sowie Roller zurück und rannten in Richtung Elisabethenstraße davon. Sie sollen etwa 16 Jahre alt und mit dunklen Trainingsanzügen bekleidet gewesen sein. Einer habe lockige und braune Haare gehabt. Der Senior verletzte sich leicht und wurde an der Unfallstelle von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt. Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass der Roller erst vor wenigen Tagen in Hochheim gestohlen worden war.

Die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht dauern an und werden vom Regionalen Verkehrsdienst in Hattersheim übernommen. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06190 / 9360 - 45

6. Beschädigungen an Eingangstür, Schwalbach am Taunus, Marktplatz, Dienstag, 12.05.2020, 16:30 Uhr bis Mittwoch, 13.05.2020, 10:10 Uhr

(jn)Am Mittwochvormittag wurden der Polizei Beschädigungen an der Eingangstür eines Büros am Schwalbacher Marktplatz gemeldet. Anschließenden Ermittlungen am Tatort zufolge hatten sich unbekannte Täter zwischen Dienstag, 16:30 Uhr und Mittwoch, 10:10 Uhr an der Eingangstür der Jugend- und Suchtberatung zu schaffen gemacht und einen Sachschaden in Höhe von 200 Euro verursacht. Ohne das Büro betreten zu haben, flüchteten die Einbrecher unverrichteter Dinge.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

7. Autos geöffnet und durchsucht, Flörsheim am Main, Jahnstraße, Nacht zum Mittwoch, 13.05.2020

(jn)Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch in Flörsheim einen BMW sowie einen VW geöffnet, durchsucht und Gegenstände im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrages gestohlen. Beide Fahrzeuge parkten in unmittelbarer Nähe zueinander in der Jahnstraße und waren derzeitigen Erkenntnissen zufolge nicht verschlossen, als sie von den Unbekannten entdeckt und im weiteren Verlauf durchsucht wurden. Während aus dem BMW unter anderem ein geringer Bargeldbetrag und eine Sonnenbrille gestohlen wurden, ließen die Täter aus dem VW kosmetische Erzeugnisse mitgehen. Zudem entstand im Innenraum des Volkswagens geringer Sachschaden.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Flörsheim bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 zu melden.

8. Sichergestellte Schreckschusswaffe, Flörsheim, Bahnhofstraße, Donnerstag, 14.05.2020, 01:45 Uhr

(däu)Bei der Kontrolle einer sechsköpfigen Personengruppe haben Flörsheimer Polizisten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei einem polizeibekannten 18-jährigen Flörsheimer eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Neben einer Strafanzeige gegen den 18-Jährigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde gegen den Rest der Gruppe ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona Verordnung eingeleitet.

9. Unfallflucht während des Einkaufes, Kelkheim (Taunus), Im Unterdorf, Mittwoch, 13.05.2020, 09:05 Uhr bis 09:13 Uhr

(jn)Innerhalb von wenigen Minuten ereignete sich am Mittwochmorgen eine Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in Kelkheim. Den Angaben des Geschädigten zufolge, hatte dieser seinen weißen Mercedes Sprinter um 09:05 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes "Im Unterdorf" abgestellt und bei seiner Rückkehr um 09:13 Uhr Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite festgestellt. Augenscheinlich hatte ein rotes Fahrzeug den Sprinter beim Ein- oder Ausparken beschädigt und war dann unerlaubt weggefahren, ohne Interesse an einer Schadensregulierung zu zeigen.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus ermittelt jetzt wegen Unfallflucht und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

