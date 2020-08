Polizei Bonn

POL-BN: Polizei sucht Fahrräder nach Kellereinbrüchen in der Bonner Innenstadt und Bonn-Beuel

Bonn (ots)

Die Ermittler des auf Einbrüche spezialisierten Kriminalkommissariats 34 suchen nach Kellereinbrüchen in der Bonner Innenstadt und in Bonn-Beuel in den vergangenen Wochen nach entwendeten Fahrrädern. Die Ermittler gehen davon aus, dass die hochwertigen Räder bereits u.a. über diverse Onlineverkaufsplattformen weiter verkauft worden sind. In einigen Fällen gab es Hinweise auf Jugendliche, die als Tatverdächtige für die die Kellereinbrüche in Frage kommen.

Die Fotos der Zweiräder wurden der Polizei von den Geschädigten zur Verfügung gestellt. Durch intensive Recherchen der Beamten des KK 34 konnten in der Vergangenheit bereits mehrere gestohlene Räder, die aus Kellereinbrüchen stammten, auf diversen Plattformen identifiziert, sichergestellt und den Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Wer Angaben zum Verbleib der Fahrräder machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail KK34.Bonn@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

