Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Verkehrsunfall mit Verletzten

Bonn (ots)

Am Dienstag, 04.08.2020 gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 55jähriger Motorradfahrer die Gerhard-Boeden-Straße in Fahrtrichtung Gudenauer Allee. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 73jähriger Fahrradfahrer im Kreuzungsbereich dieser beiden Straßen die dortige Querungshilfe von Am Steinbüchel in Richtung Plantagen zu nutzen. Zwischen beiden Zweiradfahrern kam es zur Kollision. In deren Folge wurden beide Fahrzeugführer verletzt und mit Krankenwagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird durch die unfallaufnehmenden Polizeibeamten auf 3650,- Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Gerhard-Boeden-Straße zwischen Auf dem Steinbüchel und der Gudenauer Allee bis ca. 18:00 Uhr gesperrt werden. (M.Z.)

