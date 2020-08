Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Hochkreuz: Brandgeschehen in der Rheinaue - Verletzter identifiziert - Meldung 2

Bonn (ots)

Bei dem Brand im Biergarten des Parkrestaurants Rheinaue am 16.07.2020 war nach dem Abschluss der Löscharbeiten im Umfeld des Brandortes eine schwerverletzte Person aufgefunden worden (siehe auch unsere Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4653934).

Der Verletzte konnte zwischenzeitlich identifiziert werden. Es handelt sich um einen 45-jährigen Mann, der ohne festen Wohnsitz ist. In welchen Zusammenhang er mit dem Brandgeschehen steht, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11 der Bonner Polizei. Der 45-Jährige, der sich immer noch in einem Krankenhaus befindet, kann in dieser Woche erstmals von den Ermittlern befragt werden.

