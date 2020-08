Polizei Bonn

POL-BN: Zeugen finden Leiche in Wald bei Eitorf-Merten - Identität des Toten weiterhin unklar - Meldung 2

Bonn (ots)

Nach dem Fund einer männlichen Leiche (siehe auch unsere Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4668331) am gestrigen Sonntagvormittag in einem Waldstück unweit des Bahnhofes in Eitorf-Merten, hat sich nach der rechtsmedizinischen Untersuchung am heutigen Tag der Verdacht eines Tötungsdeliktes bestätigt. Der Leichnam, der aufgrund seines Zustandes dort schon länger gelegen haben muss, wies Anzeichen von Gewalteinwirkung auf. Die Identität des Mannes ist allerdings weiterhin unklar.

Die Ermittler der Mordkommission bitten Zeugen, die in den letzten Tagen und Wochen verdächtige Feststellungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0228-150 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell