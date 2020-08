Polizei Bonn

POL-BN: Zeugen finden Leiche in Wald bei Eitorf-Merten

Unbekannter Toter noch nicht identifiziert

Bonn (ots)

Die Mordkommission der Bonner Polizei und die Staatsanwaltschaft Bonn haben nach dem Fund einer Leiche am Sonntag, 02.08.2020, in Eitorf-Merten die Ermittlungen aufgenommen. Am Vormittag, gegen 09:30 Uhr, hatten Zeugen die Leiche eines Mannes in einem Waldstück in der Nähe des Burgweges am Bahnhof Eitorf-Merten gefunden. Durch die alarmierten Beamten der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises wurden erste Ermittlungen am Fundort aufgenommen. Da ein Tötungsdelikt nicht auszuschließen ist, übernahmen eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Thomas Winterscheidt in enger Abstimmung mit Staatsanwalt Sebastian Weikinger die Ermittlungen vor Ort. Der Tote ist bislang noch nicht identifiziert. Neben der Spurensicherung am Auffindeort durch Spezialisten des Erkennungsdienstes und einem Rechtsmediziner befragten die Beamten Anwohner und Passanten. Die Ermittlungen dauern an.

