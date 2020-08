Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter hob mit gestohlener Karte Geld ab - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 09.11.2019 und dem 11.11.2019 wurde einem 91-jährigen Mann die Geldbörse in der Godesberger Innenstadt entwendet. In dieser befand sich auch eine Debitkarte.

Mit der gestohlenen Karte wurde dann am 11.11.2019 von einem unbekannten Tatverdächtigen an Geldautomaten in Bonn und Köln insgesamt ein vierstelliger Bargeldbetrag abgehoben. Dabei wurde der Unbekannte Tatverdächtige fotografiert.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der abgebildeten Tatverdächtigen geführt haben, wird nun auf richterlichen Beschluss ein Bild des Mannes veröffentlicht.

Wer Hinweise zur Identität des Verdächtigen geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 37 unter der Rufnummer 0228 15-0 in Verbindung.

