POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter hob mit fremden Sparbuch Geld ab - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Mann, der verdächtig ist, am 31.12.2019 und am 02.01.2020 mit dem Sparbuch eines 42-Jährigen Geschädigten in zwei Fällen unberechtigt Bargeld in einer Bankfiliale in Bad Godesberg abgehoben zu haben. Der Verdächtige gelangte in den Besitz des Sparbuches, welches dem 42-Jährigen von seiner Bank auf dem Postweg zugesandt werden sollte.

Bei einem dritten Versuch am 06.01.2020 erneut Geld abzuheben, wurde die Auszahlung verweigert, da der Verdächtige keinen entsprechenden Ausweis vorzeigen konnte. Hierbei wurde der Mann von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der abgebildeten Person geführt haben, veröffentlicht die Polizei auf richterlichen Beschluss ein Foto des Tatverdächtigen.

Wer Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 37 unter der Rufnummer 0228 15-0 in Verbindung.

