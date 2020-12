POL-LB: Sindelfingen: Frau greift Polizisten an; Sindelfingen: Hecke in Brand gesetzt; Sindelfingen: Renitenter Autofahrer

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Sindelfingen: Frau greift Polizisten an; Sindelfingen: Hecke in Brand gesetzt; Sindelfingen: Renitenter Autofahrer

Sindelfingen: Frau greift Polizisten an

Ein lautstarker Streit zwischen einem Streit Paar in der Sommerhofenstraße hat am frühen Samstagmorgen gegen 03:00 Uhr zu mehreren Anrufen bei der Polizei geführt. Polizeibeamte trafen das Paar kurz darauf in der Hohenstaufenstraße an. Auf ihr verhalten angesprochen flüchtete die 20-jährige Frau in ein Gartengrundstück und bewarf dort die sie verfolgenden Beamten mit Gartenstühlen. Anschließend versuchte sie eine Holzstrange aus dem Boden zu reißen, wurde jedoch zuvor überwältigt. Sie trat nach den Polizisten und traf eine Beamtin mit einem Kopfstoß. Vom Rettungsdienst wurde die 20-Jährige schließlich in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Sindelfingen: Hecke in Brand gesetzt

Eine brennende Hecke hat am Samstag gegen 02:15 Uhr im Dachsklingeweg für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Feuerwehr Sindelfingen war mit zehn Einsatzkräften vor Ort und löschte die Flammen. Vermutlich war die Hecke von einem unbekannten Täter in Brand gesetzt worden.

Sindelfingen: Renitenter Autofahrer

Mit einen aggressiven und uneinsichtigen Autofahrer hatten es Polizeibeamte am Freitagabend in Sindelfingen zu tun. Er war gegen 20:45 Uhr einer Streifenbesatzung aufgefallen, als er auf der Hanns-Martin-Schleyer-Straße stark beschleunigte und mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Auf einem Firmenparkplatz wurde der 56-Jährige angehalten und kontrolliert. Dabei händigte er den Polizisten Dokumente aus, in denen der Bestand der Bundesrepublik Deutschland angezweifelt wurde und sprach den Beamten die Rechtsgrundlage für ihr Einschreiten ab. In der Folge beschleunigte er erneut und die Beamten mussten zur Seite springen. Mit Unterstützung zweier weiterer Streifenbesatzungen konnte der Wagen des 56-Jährigen in der Rudolf-Diesel-Straße erneut gestoppt werden. Nachdem er sich weigerte auszusteigen, musste er zwangsweise aus dem Auto geholt werden. Da die Polizisten bei ihm Anzeichen auf Drogeneinfluss feststellten, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein des 56-Jährigen wurde beschlagnahmt.

