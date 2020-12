Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Verkaufsbüro bei Autohandel aufgehebelt

LöhneLöhne (ots)

(um) In der Nacht zum Montag (30.11.) hebelten bislang unbekannte Täter an einem Verkaufsbüro an einem Autohandel an der Alten Bünder Straße (Teilstück Richtung Löhne Ort). Das in einer Holzhütte befindliche Büro hat eine Türe an der Rückseite, die die Einbrecher gewaltsam öffneten. Der genaue Schaden muss noch zusammengetragen werden. Eine Spurensicherung erfolgte durch die Beamten der Kriminalwache. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

