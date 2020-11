Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fehler beim Abbiegen in Steinstraße - Warnung bei nasser Fahrbahn im Herbst

HerfordHerford (ots)

(um) Am Freitag (27.11.) Vormittag bog ein 20-Jähriger mit seinem 3er BMW in die Steinstraße an der Berliner Straße ab. Der junge Fahrer verlor beim Abbiegevorgang die Kontrolle über den PKW und fuhr in einen dort wartenden PKW Mercedes. Die 46-jährige Fahrerin verletzte sich durch den starken Aufprall leicht. Durch die Wucht des Zusammenpralls schob sich das wartende Fahrzeug gegen den Borstein. Der Schaden ingesamt beträgt mindestens 12.500.- Euro Zur Unfallzeit war der Fahrbahnzustand nass. Die Polizei rät gerade in diesem Tagen zu einer vorsichtigen und dem Wetter entsprechenden Fahrweise. Es kann die Sonne scheinen, die Fahrbahn ist bei der Kälte jedoch bei eisigen Temperaturen und evtl. noch mit Laub bedeckt. Fahren Sie vorsichtig und dann kommen Sie sicher an.

