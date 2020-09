Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen gesucht

Bückeburg (ots)

(PP) Im Zusammenhang mit einer körperlichen Auseinandersetzung am vergangenen Sonntagnachmittag, werden mögliche Zeugen gebeten, ihre Beobachtungen unter der Telefonnummer 0572295930 der Polizei in Bückeburg mitzuteilen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde ein 53-jähriger Autofahrer aus Porta Westfalica auf der Herminenstraße in Bückeburg in Höhe des Bethelweges gegen 16:20 Uhr von mehreren Jugendlichen angegriffen und verletzt, nachdem diese von ihm auf ihr vermeintliches Fehlverhalten hingewiesen wurden. Dieses bestand aus Sicht des 53-jährigen darin, dass die Jugendlichen die Straße bewußt langsam überquerten und er daraufhin sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen musste.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell