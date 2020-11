Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierter Fahrzeugführer nach Flucht vor der Polizei gestellt

RostockRostock (ots)

Am 10.11.2020 wollte ein Streifenwagen des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Dummerstorf/ Außenstelle Linstow gegen 22:00 Uhr auf der L39 bei Laage einen Transporter kontrollieren. Das Fahrzeug ignorierte die Anhaltezeichen und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Rostock. Auf Höhe der Dummerstorfer Kreuzung durchbrach das Fahrzeug eine Sperre der Polizei ohne einen Sachschaden zu verursachen und flüchtete über die BAB 19 weiter in Richtung Rostock. Zwischen den Anschlussstellen Kessin und Rostock-Süd hielt der Transporter selbständig auf der Autobahn an. Die beiden deutschen, polizeibekannten Insassen wechselten nach dem Anhalten die Sitzplätze, wurden dabei aber von den eingesetzten Polizeibeamten beobachtet.

Beim Fahrzeugführer ergab ein Atemalkoholtest 1,99 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Außerdem ist er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Die entsprechenden Strafanzeigen wurden erstattet. Der Atemalkoholtest beim Beifahrer ergab 2,17 Promille. Beide Personen mussten die Nacht zur Ausnüchterung im Zentralgewahrsam der Polizei verbringen.

PK Thomas Stolz PI Güstrow AVPR Dummerstorf

