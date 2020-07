Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Mainz (ots)

Sonntag, 26.07.2020, 02:55 Uhr

Ein Autofahrer befährt die Bauhofstraße in Fahrtrichtung Kaiserstraße und überfährt aus bislang ungeklärter Ursache mit der linken Fahrzeugfront eine Verkehrsinsel, die sich an einem Fußgängerüberweg in Höhe des Kreuzungsbereiches Bauhofstraße/Hintere Bleiche befindet. Dabei beschädigt er ein auf der Verkehrsinsel angebrachtes Verkehrsschild. Durch die Kollision mit dem Bordstein wird sein Fahrzeug so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit ist. Der Fahrer lässt sein Auto in Höhe des Kreuzungsbereiches Bauhofstraße/Stiftsstraße mit eingeschaltetem Warnblinklicht stehen und flüchtet zu Fuß. Die Person kann im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

