Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeilicher Einsatz in Schwerin

SchwerinSchwerin (ots)

Am 07.11.2020, in der Zeit von 20:00 Uhr bis 22:40 Uhr, kam es in der Flensburger Straße 30, in Schwerin, zu einem größeren polizeilichen Einsatz. Nach Streitigkeiten kam es in einer Wohnung des Mehrfami-lienhauses zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 22-jährigen Deutschen. Der 24-jährige, deutsche Tatverdächtige verletzte sich anschließend selbst mittels Messer. Aufgrund der hohen Aggression, der scheinbaren Alkohol- und Rauschmittelbeeinflussung und der Eigen- und Fremd-gefährdung musste der Tatverdächtige überwältigt werden. Im Anschluss wurde er durch anwesende Rettungskräfte ärztlich versorgt und einem Klinikum zugeführt. Er wird sich nun wegen Körperverletzungsdelikten, Sachbe-schädigung und tätlichen Angriffes auf Polizeibeamte ver-antworten. Roloff Polizeihauptkommissar Polizeihauptrevier Schwerin Polizeiinspektion Schwerin

