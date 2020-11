Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in einem Wohnhaus in Rostock Schmarl

RostockRostock (ots)

Am 07.11.2020, gegen 14:30 Uhr, wurde durch die Feuerwehr der Brand von zwei Kinderwagen und eines Fahrradanhängers mit Fahrrad in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses im Stephan-Jantzen-Ring 45 gemeldet. Die Kinderwagen und das Fahrrad und der Fahrradanhänger wurden durch das Feuer beschädigt und es kam zu Verrußungen des Treppenhauses. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens kann zum jetzigen Zeipunkt nicht benannt werden. Die Brandursache ist unbekannt und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bürger die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier in Lichtenhagen oder den Polizeinotruf 110 zu wenden. Michael Brun-Hollien Polizeihauptkommissar PFvD

