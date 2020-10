POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Varel 16.-18.10.2020

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! Zetel - Am Freitagvormittag, 09:30 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Mann aus Zetel mit seinem Pkw Opel Corsa die Kirchstraße in Richtung Jakob-Borchers-Straße. Zeitgleich bog ein bislang unbekannter Fahrzeug-Führer mit seinem Pkw von der Jakob-Borchers-Straße nach rechts in die Kirchstraße ein. Das Fahrzeug geriet dabei auf den Gegenfahrstreifen, so dass der entgegenkommende Opel-Fahrer nach rechts ausweichen musste, um einen drohenden Zusammenstoß zu verhindern. Durch das Ausweichen kollidierte der Opel mit einem Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden am Pkw und am Verkehrszeichen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Zetel unter der Telefonnummer 04453-989590 mitzuteilen. Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! Bockhorn - In der Zeit von Freitagmorgen, 05:15 Uhr, bis Freitagmittag, 13:30 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz "Am Markt" ordnungsgemäß geparkter Pkw Opel Adam, Zulassungsbezirk WTM, unfallbeschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Ereignisort, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Bockhorn unter der Telefonnummer 04453-978620 mitzuteilen. Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin Varel - Am Freitagnachmittag befuhr ein 64-jähriger Mann aus Varel mit seinem Pkw Mitsubishi die Straße "Am Pfarrgarten" in der Absicht, nach rechts auf die B 437 abzubiegen. Eine 53-jährige Radfahrerin befuhr zeitgleich den parallel der Bürgermeister-Heidenreich-Straße verlaufenden Radweg aus der Innenstadt kommend in Richtung "Am Pfarrgarten". Die Radlerin aus Varel bremste ihr Fahrrad ab, kam noch vor dem Einmündungsbereich zu Fall und verletzte sich dabei. Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! Varel - Am Freitagabend, gegen 21:25 Uhr, wurde ein Apothekenzulieferungsfahrzeug, Daimler Sprinter, Zulassungsbezirk WTM, vor der Rosen-Apotheke in der Hindenburgstraße 5 abgestellt, um die Apotheke mit Medikamenten zu beliefern. Als der Fahrzeug-Führer kurze Zeit später zum Fahrzeug zurückkehrt, stellt er einen frischen Unfallschaden am Fahrzeug fest. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht! Zetel - In der Zeit von Freitag, 18:30 Uhr, bis Samstag, 10:00 Uhr, brechen bislang unbekannte Täter in der Straße "Am Kamp" den Heckscheibenwischer von einem VW Polo ab. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Zetel unter der Telefonnummer 04453-989590 mitzuteilen. Fahren ohne Fahrerlaubnis Varel - In der Nacht zum Sonntag unterzogen Vareler Polizeibeamte einen Pkw und dessen Fahrzeug-Führer einer Verkehrskontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass der 24-jährige Fahrer mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Weiterhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Da sich im Fahrzeug ein verkehrstüchtiger Beifahrer befand, konnte die Fahrt fortgeführt werden.

