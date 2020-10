Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei WHV 16.10-18.10.2020

Wilhelmshaven (ots)

Einbruchsdiebstähle In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen unbekannte Täter in ein Schnellrestaurant in der Marktstraße ein. Dort versuchten sie vergeblich einen Tresor zu öffnen. Vermutlich wurde aus dem Restaurant nichts entwendet. Ebenfalls in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde versucht, eine Balkontür einer Wohnung in der Edo-Wiemken-Straße aufzuhebeln. Dabei wurde die Glasfüllung der Tür beschädigt. Letztlich blieb es beim Einbruchsversuch. Am Freitagabend, zwischen 19.45 und 22.00 Uhr wurde die Balkontür einer Wohnung in der Schulstraße aufgehebelt. Aus der Wohnung wurde Schmuck entwendet. In der Eichendorffstraße hebelten unbekannte Täter ein Wohnungsfenster auf, durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Bargeld in geringer Höhe. Ein weiterer Einbruch fand in der Zeit zwischen Donnerstagmorgen und Samstagabend in der Freiligrathstraße statt. Dort gelangten unbekannte Täter durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus und erbeuteten Schmuck. Durch die Polizei wird angemerkt, dass es in der letzten Zeit durchaus auch zu Einbrüchen in Wohnungen im Hochparterre etc. gekommen ist. Der oder die Täter sind also durchaus bereit, in höher gelegene Wohnungen bzw. auf Balkone zu klettern. Verkehrsverstöße Am Freitagabend, gegen 23.50 Uhr, wurde in der Kurt-Schumacher-Straße ein 22-jähriger Autofahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, u.a. Kokain, stand. Zudem wurden geringe Mengen an Marihuana aufgefunden. Eine Blutprobe wurde bei dem Beschuldigten angeordnet. Eine andere Verkehrskontrolle am Samstag, gegen 03.10 Uhr, ergab bei einem 30-jährigen Autofahrer eine Alkoholbeeinflussung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet Am Freitagabend, gegen 22.40 Uhr kam es in der Dirschauer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 48-jährige Autofahrerin gleich 6 geparkte Pkw streifte. Überwiegend wurde die Seitenspiegel der Pkw beschädigt. Nach eigenen Angaben hatte die Verursacherin die Breite ihres eigenen Fahrzeuges unterschätzt. Hausfriedensbruch Am Samstagabend, gegen 22.45 Uhr löste die Polizei eine Privatparty im Bohnenburger Weg auf. Dort hatte sich eine Gruppe von ca. 50 Personen, zumeist Heranwachsende, in einem leerstehenden Haus zu einer sogenannten Techno-Party verabredet und getroffen. Beim Eintreffen der Polizeikräfte entfernten sich die jungen Leute in alle Himmelsrichtungen. Dennoch gelang es, insgesamt 27 Personen zu überprüfen. Gegen die Personen wird nunmehr ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch geführt. Zudem werden Verstöße gegen das das Infektionsschutzgesetz im Hinblick auf die Corona-Pandemie geprüft.

