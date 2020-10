Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall auf der B 210 - beide Beteiligten blieben unverletzt

Jever (ots)

Am Donnerstag, gegen 19:15 Uhr, befuhr ein 78-Jähriger mit seinem Pkw die B 210 in Richtung Wilhelmshaven. Zwischen den Anschlussstellen Jever-Mitte und Jever-Ost blieb sein Fahrzeug aufgrund eines Defektes stehen. Der 78-Jährige sicherte sein Fahrzeug ordnungsgemäß ab, begab sich hinter die Leitplanke und telefonierte mit einem Pannendienst. Ein 30-Jähriger, der mit seiner Sattelzugmaschine in gleicher Richtung unterwegs war, übersah das liegengebliebene Fahrzeug und fuhr frontal auf den Pkw auf. Es entstand erheblicher Sachschaden. Sowohl der 78-Jährige als auch der 30-Jährige werden bei dem Unfall nicht verletzt.

