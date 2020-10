Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruchsdiebstahl in Zetel - Polizei Varel sucht Zeugen

Zetel (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen Unbekannte im Zeitraum von 21:30 Uhr bis 06:15 Uhr durch Aufhebeln einer Tür in die Büroräume der Tankstelle in der Jakob-Borchers-Straße ein und entwendeten Bargeld.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell