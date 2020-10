Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zeugen nach Unfall in Sande am heutigen Morgen gesucht

Sande (ots)

Am 15.10.2020 ereignete sich gegen 08.25 Uhr auf der B 436 an der Einmündung Altgödenser Hörn ein Verkehrsunfall zwischen einem silberfarbenen Bus der Marke Volkswagen sowie einem dunklen Pkw Kombi. Da der Unfallhergang vor Ort nicht abschließend geklärt werden konnte, werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeistation Sande unter der Rufnummer 04422 999750 in Verbindung zu setzen.

