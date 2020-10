Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei kontrolliert E-Scooter und leitet Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagmittag, den 13.10.2020, kontrollierten Polizeibeamte in der Marktstraße in Wilhelmshaven einen 25-jährigen Wilhelmshavener, der den Gehweg mit seinem E-Scooter befuhr, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war.

Eine bestehende Pflichtversicherung konnte nicht nachgewiesen werden, so dass die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz einleiteten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell