Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - 17-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades stürzt alleinbeteiligt und wird leicht verletzt

Varel (ots)

Am 13.10.2020, gegen 20.40 Uhr, befuhr eine Fahrerin eines Leichtkraftrades die Mühlenteichstraße (L 818) in Richtung Obenstrohe. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 17-jährige Bremerhavenerin wurde leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

