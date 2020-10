Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Wilhelmshaven - Hinweise auf einen schwarzen Ford - Polizei Wilhelmshaven sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am vergangenen Wochenende ereignete sich im Zeitraum von Samstag, den 10.10.2020, 16:00 Uhr, bis Sonntag, den 11.10.2020, 1:23 Uhr, in der Salzastraße in Höhe der Hausnummer 38 eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein am Fahrbahnrand parkender Pkw Mercedes erheblich beschädigt wurde. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich daraufhin unerkannt.

Nach Sichtung der vor Ort sichergestellten Fahrzeugteile handelt es sich bei dem Verursacher um einen schwarzen Pkw Ford Focus oder C-Max, der vorne links einen erheblichen Sachschaden aufweisen muss.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, diese der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 mitzuteilen.

