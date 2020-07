Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Straßenverkehrsgefährdung unter Drogeneinfluss

Schwegenheim (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf der B 9 bei Schwegenheim zu einer Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Um 16:40 Uhr befuhr ein 51-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Opel die linke Fahrspur der B 9 in Fahrtrichtung Norden. Kurz vor der Ausfahrt Schwegenheim wechselte ein 32-jähriger Citroen-Fahrer auf die linke Fahrspur, sodass der Opel-Fahrer nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im weiteren Verlauf überholte der 51-Jährige Opel-Fahrer den Citroen verbotswidrig rechts. Der 51-jährige Verkehrsteilnehmer wurde im Anschluss auf dem Ausfädelungsstreifen der Ausfahrt Schwegenheim durch den 32-jährigen Citroen-Fahrer ausgebremst. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme machten beide Verkehrsteilnehmer gegensätzliche Angaben und beschuldigten den jeweils Anderen. Bei dem 32-jährigen Citroen-Fahrer konnten die eingesetzten Beamten feststellen, dass er unter Drogeneinfluss stand. Der 32-Jährige wurde im Anschluss zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Gegen beide Verkehrsteilnehmer wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07274 / 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

