Polizei Düren

POL-DN: Jugendlicher Einbrecher wurde festgenommen

Düren (ots)

Am späten Samstagabend blieb der Einbruchsversuch eines 17-Jährigen im Stadtteil Gürzenich unvollendet. Ein Hausbewohner konnte den alkoholisierten Jugendlichen vorläufig festnehmen und an die Polizei übergeben.

Gegen 23:15 Uhr war der Bewohner eines Hauses an der Valencienner Straße auf verdächtige Geräusche aufmerksam geworden. Bei einer Nachschau entdeckte er den Beschuldigten, der offenbar auf das Vordach eines Anbaus geklettert war und sich auf das Schlafzimmerfenster zubewegte. Der Hausbewohner war schneller als der ertappte 17-Jährige, der zwar noch vom Vordach sprang, jedoch vom Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte. Die Beamten nahmen den polizeibekannten Tatverdächtigen, bei dem ein Alkoholtest 1,52 Promille in der Atemluft ergab, mit zur Wache und stellten ein mitgeführtes Messer sicher. Dort schlossen sich weitere polizeiliche Maßnahmen an.

Der Beschuldigte wurde erst am Folgetag entlassen, das gegen ihn gerichtete Strafverfahren dauert an.

