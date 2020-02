Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher auf der Flucht festgenommen

Düren (ots)

In der Nacht zum Sonntag endete für einen Täter der Einbruch in einen Verbrauchermarkt zunächst im Polizeigewahrsam. Die polizeilichen Maßnahmen gegen ihn dauern an.

Kurz vor 04:00 Uhr waren Zeugen auf einen Einbruch in einen Supermarkt auf der Nideggener Straße und die Fluchtrichtung zweier Tatverdächtiger aufmerksam geworden. Die hinzu gerufenen Polizeibeamten waren rechtzeitig zur Stelle, um nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung einen der Einbrecher, der sich noch im Gebüsch verstecken wollte, überwältigen und festnehmen zu können. Sein Komplize verschwand ungesehen.

Die beiden Täter hatten offenbar zuvor mit einem Stein und einem ausgehobenen Gullydeckel die Verglasung des Marktes durchschmissen, dabei Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht und sich einen Zugang verschafft. Dann hatten sie sich an Zigaretten zu schaffen gemacht.

Der festgenommene 19-Jährige aus Düren wird derzeit kriminalpolizeilichen Maßnahmen unterzogen. Die Ermittlungen nach seinem Mittäter dauern an. Sachdienliche Hinweise zu Beobachtungen von tatverdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Leitstelle unter der Rufnummer 02421/949-0 entgegen.

