Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/Stadt, Prießnitzweg, 25.07.2020, 15:00 Uhr - 17:00 Uhr Diebstahl aus PKW auf Parkplatz am Freibad

Landau (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schlug am Samstag Nachmittag, zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr, eine Seitenscheibe an einem geparkten PKW ein. Der PKW war auf dem Parkplatz am Freibad ordnungsgemäß geparkt. Aus dem Fußraum wurde eine sichtbar abgelegte Handtasche entwendet. Sachschaden und Diebesgut belaufen sich in der Gesamtsumme auf ca. 1300.- EUR. Die Polizei Landau empfiehlt in diesem Zusammenhang keine Wertgegenstände offen sichtbar im PKW zurück zu lassen. Sollten Zeugen im besagten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, bittet die Polizei Landau um Mitteilung unter der 06341-287-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell