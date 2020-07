POL-MA: Mannheim-Waldhof: Polizei nimmt Verdächtigen auf Kinderspielplatz fest - Zeugenaufruf

Polizeipräsidium Mannheim

Mannheim-Waldhof: Polizei nimmt Verdächtigen auf Kinderspielplatz fest - Zeugenaufruf Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr machten Kinder in der Nähe eines Spielplatzes in der Hessischen Straße einen vorbeifahrenden Streifenwagen auf eine männliche Person aufmerksam, die sich dort auffällig gegenüber spielenden Kindern verhielt. Das von den Kindern beschriebene Verhalten des Mannes lies sexuelle Absichten erkennen. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn zum Revier. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund seiner Erkrankung wurde der 35-jährige unter Betreuung stehende Mannheimer in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 entgegen.

