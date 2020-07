Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte bereits am Dienstagmorgen, 23.06.2020 eine unbekannte Autofahrerin im Stadtteil Neckarstadt. Ein 57-jähriger Mann war kurz vor neun Uhr mit seinem Lastwagen in der Soironstraße in Richtung Käfertaler Straße unterwegs. Aufgrund einer Baustelle entstand dort eine Engstelle, die durch ein Baufahrzeug vorübergehend blockiert war. Als das Baufahrzeug die Engstelle geräumt hatte und der 57-jährige Lastwagenfahrer gerade losfahren wollte, nahm eine bislang unbekannte Autofahrerin dem Lastwagen die Vorfahrt und wollte noch vor diesem in die nach rechts in die Soironstraße einbiegen. Dabei stieß sie mit ihrem Kleinwagen gegen die hintere rechte Seite des Lastwagens. Obwohl der 57-Jährige die Frau aufforderte zu warten, fuhr diese einfach davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Frau war mit einem roten Kleinwagen mit RP-Kennzeichen unterwegs und wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 40 bis 50 Jahre alt - Blonde schulterlange Haare - Schmächtige Figur

Die Polizei such Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Fahrerin des unfallverursachenden Fahrzeugs bzw. zum Unfallhergang geben können. Insbesondere werden zwei Frauen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren gesucht, die sich an der Unfallstelle befunden hatten. Eine der Frauen führte einen Hund an der Leine bei sich. Diese Personen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarststadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

